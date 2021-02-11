Финляндия ограничила работу трех пограничных пунктов пропуска

Три пункта пропуска на границе с Финляндией будут закрыты по ночам для пассажирских перевозок. Точные часы нерабочего времени пока не уточняются.

Как сообщило сегодня вечером «Агентство Бизнес Новостей», работу пунктов пропуска «Ниирала» («Вяртсиля»), «Нуйямаа» («Брусничное») и «Ваалимаа» («Торфяновка») по ночам ограничат. Нововведение касается только обычных пассажирских перевозок – грузы через пункты будут двигаться круглосуточно, равно как имеют право на пересечение границы те пассажиры, кому это необходимо «обязательно и срочно».

Ранее сегодня сообщалось, что Финляндия перестанет пускать в страну без прохождения теста на COVID-19 на границе.