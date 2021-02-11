Финляндия ужесточила правила въезда в условиях пандемии

Правительство Финляндии готовится внести на рассмотрение парламента законопроект об обязательном тестировании на COVID-19 всех въезжающих в страну. Соответствующий нормативный акт будет готов уже в пятницу 12 февраля.

О законопроекте сообщает «РБК» со ссылкой на финскоязычный портал Yle, где было опубликовано заявление премьер-министра страны Санну Марин. Согласно законопроекту, Финляндия должна будет организовать обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех пересекающих границу. Информация о законопроекте появилась на фоне сообщений Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии, что к маю половина всех новых случаев заболевания в стране будет вызвана мутировавшим штаммом вируса.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Финляндия закрыла пограничный пункт пропуска «Иматра» для почти всех пассажирских перевозок.