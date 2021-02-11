МИД РФ обвинил присутствовавших на протестах дипломатов в сознательном нарушении законов

Россия воспринимает иностранных дипломатов, присутствовавших на акциях протеста сторонников политика Алексея Навального, как участников акций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, так как акции были не согласованы, дипломаты осознавали, что нарушают российские законы.

«Публичные акции, которые имели место 23 и 30 января в Москве и Санкт-Петербурге, не были согласованы с органами исполнительной власти этих субъектов РФ, как того требует федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Соответственно, и участники, в том числе и иностранные дипломаты, консульские должностные лица, прекрасно понимали, что идут на нарушение законов государства пребывания»,— сказала госпожа Захарова во время брифинга (цитата по ТАСС).

Госпожа Захарова сообщила, что МИД России расценивает действия дипломатов, присутствовавших на акциях, как «не только вмешательство во внутренние дела РФ, но и заведомое, сознательное неуважение законов и правил государства пребывания».

5 февраля Россия объявила о высылке сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве. Посольство Швеции подтверждало присутствие дипломата на акции 23 января, но назвало его стандартной дипломатической процедурой наблюдения. После того, как Германия, Польша и Швеция ответно объявили о высылке российских дипломатов, госпожа Захарова назвала их решения «необоснованными» и «недружескими».

О выступлении главы европейской дипломатии после визита в Москву — в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».