Представитель правительства заявил, что регионы не могут сами отменять масочный режим

Власти регионов России не уполномочены отменять масочный режим, введенный по постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заявил ТАСС полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Госпожа Попова накануне сообщила, что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, пока нужно носить маски. В Удмуртии и Чечне на этой неделе отменили обязательный масочный режим.

Как пояснил представитель правительства, власти регионов должны следить за исполнением требований Роспотребнадзора, но отменять его постановления субъекты РФ сами не могут. Господин Барщевский подчеркнул, что распоряжение Анны Поповой о ношении масок остается обязательным.

«Есть постановление главного государственного санитарного врача РФ (Анны Поповой.— “Ъ”) №31, где пунктом первым установлено <...>: лицам, находящимся на территории РФ, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок <…>. Собственно, пунктом вторым на руководителей субъектов возложена обязанность следить за соблюдением пункта первого»,— сказал Михаил Барщевский. Он напомнил, что правомерность этого постановления также подтверждена Верховным судом РФ.

Всеобщий масочный режим был введен в России в конце октября 2020 года. Тогда ежедневно выявляли по 16–17 тыс. заболевших коронавирусом. Вчера, 10 февраля, в России впервые с 17 октября выявили менее 15 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки. С 18 января в стране ведется массовая вакцинация против вируса.

При каких условиях можно ослаблять противовирусные ограничения, читайте в материале “Ъ FM” «Масочный режим отступает в регионах».