Финляндия закрыла «Иматру» для почти всех пассажирских перевозок

Движение пассажиров через пограничный пункт пропуска «Иматра» из России в Финляндию практически полностью закрыт, передает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на Пограничное управление по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФСБ России.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией финская сторона приняла решение закрыть пассажиропоток через пункт «Иматра». Исключение сделано лишь для неотложных перевозок. Ограничения не распространяются на грузоперевозки. Другие действующие ограничения на трансграничное движение между двумя странами сохраняются до 25 февраля.

Ранее “Ъ-СПб” сообщил, что Визовый центр Финляндии в Петербурге возобновил прием документов, но только у отдельных категорий заявителей.