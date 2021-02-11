Спрос на загородную недвижимость в Краснодарском крае за год вырос на 41%

Спрос на приобретение загородной недвижимости на территории Краснодарского края вырос на 41%, при этом спрос на долгосрочную аренду уменьшился на 14%, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость». Количество предложений на рынке продажи домов за городом в регионе снизилась на 4%, аренды - на 34%.

Стоимость самого дорогого дома в Краснодарском крае в 2020 году составила 600 млн рублей при площади 1 200 кв.м, отмечают аналитики сервиса. Средняя стоимость объекта в сегменте загородной недвижимости на Кубани выросла за год на 3% и составила 3 млн рублей.

В целом по стране наибольший темп роста спроса зафиксирован на аренду коттеджей (на 62% к показателю 2019 года) и покупку дач (на 70%). При этом средняя стоимость объекта выросла на фоне повышенного спроса всего на 3%. Спрос на долгосрочную аренду загородной недвижимости вырос менее значительно – на 4%. При этом 78% арендаторов недвижимости в пригороде выбирало дома, 11% - дачи, таунхаусы – 2%.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае спрос на элитную недвижимость в 2020 году вырос на 97%,

Ольга Логинова