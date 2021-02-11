ФССП сообщила о сокращении числа выдворенных из России иностранцев в три раза

В 2020 году из России за миграционные нарушения было выдворено более 11,2 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 40 несовершеннолетних, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это в 3,3 раза меньше, чем в 2019 году, когда приставы по решению судов депортировали свыше 37,2 тыс. иностранцев.

На 1 января 2021 года выдворению из России подлежало почти 2,4 тыс. человек. 458 из них содержались в специальных учреждениях, а 154 находились в розыске.

В конце января МВД привел статистику, согласно которой в Россию с января по ноябрь 2020 года въехало 5,2 млн иностранцев, что на 70,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Больше 80% иностранцев прибыло из стран СНГ, еще 7,3% — из Евросоюза. Доля трудовых мигрантов составила 24%. До пандемии коронавируса ежегодно в России находилось от 9 млн до 11 млн иностранных граждан.