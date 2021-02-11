Госдеп США: Турция должна полностью отказаться от российских С-400

Несмотря на последние заявление Анкары, позиция Вашингтона относительно приобретения Турцией российских комплексов С-400 не изменилась, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Ранее Турция допустила, что может использовать системы не на постоянной основе.

«Наша политика в отношении С-400 не изменилась. Российские С-400 несовместимы с техникой НАТО. Они угрожают безопасности технологий НАТО и несовместимы с обязательствами Турции как союзника по НАТО»,— сказал журналистам господин Прайс.

Он напомнил, что из-за поставок российских вооружений США ввели санкции в отношении Турции. «Мы призывали и продолжаем призывать Турцию не сохранять эти комплексы»,— добавил официальный представитель Госдепа США.

Поставки российских С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. США выступали против этого и требовали отказаться от сделки в пользу американских комплексов Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем. В декабре 2020 года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и четырех высокопоставленных чиновников из руководства ведомства.

О позиции США — в материале “Ъ” «Турцию принуждают к союзничеству».