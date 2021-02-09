Российское подразделение H&M обвиняют в неуплате таможенных пошлин на 3 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) инициировала дело в отношении российского подразделения крупнейшей мировой сети торговли одеждой H&M за неуплату таможенных пошлин, сообщило Bloomberg со ссылкой на документы. По данным агентства, дело открыто в декабре 2020 года и касается пошлин на 3,1 млрд руб. Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила проведение расследования, но не сообщила деталей, так как не получила информацию от местных властей.

H&M обвиняют в том, что она не включила в таможенную стоимость товаров лицензионные платежи для шведской материнской компании в 2016–2019 годах. Источник Bloomberg утверждает, что компания в 2019 году выплатила 3,1 млрд руб. на покрытие несоответствия, которое было выявлено в ходе аудиторской проверки. По информации собеседника агентства, дело может привести к тюремным срокам для топ-менеджеров или к штрафу для H&M в двукратном размере от суммы несоответствия.

В российском H&M заявили “Ъ”, что не получали информации от местных органов власти. H&M платит налоги в соответствии с положениями и нормами международного права, а также в соответствии с локальными положениями и нормами местного законодательства, подчеркнули в компании.

Объем продаж H&M в России по итогам финансового года составил 6,2 млрд крон ($743,1 млн). Он снизился на 9%. Россия — седьмая страна по числу открытых магазинов сети (155).