Суд прекратил дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева

В связи с истечением срока давности Октябрьский районный суд Ставрополя прекратил уголовное дело в отношении бывшего члена Совета федерации от Карачаево-Черкесии (КЧР) Вячеслава Дерева, а также еще шести граждан, проходивших по делу соучастниками.

Дело было возбуждено еще в 2012 году следственным управлением Следственного комитета РФ (СКР) по КЧР по факту незаконного возмещения НДС в сумме более 100 млн руб. В качестве обвиняемых по нему проходили предприниматели Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. Всем им вменялось в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вячеслав Дерев первоначально имел в деле статус свидетеля. Однако после того, как материалы расследования были переданы в центральный аппарат СКР, его статус сменился и ему, как и остальным фигурантам по делу, предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

В марте 2018-го Вячеслав Дерев был арестован и препровожден в Москву, где находился в СИЗО вплоть до марта 2019 года. После окончания следствия его отправили под домашний арест знакомиться с материалами дела.

Судебные слушания по делу начались в августе 2020 года. Однако в октябре суд вновь арестовал Вячеслава Дерева — «воспрепятствование судебному следствию» из-за неявки подсудимого на заседания. Тогда же адвокат Вячеслава Дерева отмечал, что на всех заседаниях присутствовали его законные представители, а само дело подлежит прекращению «в связи с истечением срока давности».

В декабре судья заменил Вячеславу Дереву арест на подписку о невыезде. А уже в феврале дело в отношении всех подсудимых по их ходатайствам было прекращено в связи с истечением срока давности на основании ст. 78 УК РФ.

Александра Ларинцева, Пятигорск