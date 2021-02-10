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Арбитражный суд признал права епархии на храм на территории Среднеуральского монастыря

Свердловский арбитражный суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», который является частью Среднеуральского женского монастыря, духовником которого был экс-схимонах Сергий (Николай Романов).

Напомним, в исковом заявлении, поданном митрополией, было указано, что строительство храма осуществлялось епархией и игуменьей Варварой (Крыгиной), что, по словам защиты экс-схимонаха Сергия, не соответствует действительности.

«Мы представили доказательства, подтверждающие, что именно застройщиком в данном храме и в монастырском комплексе являлся Николай Романов. Тем более он находился за штатом екатеринбургской епархии. Мы представили удостоверение, в котором архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий назначил его строителем и схиигуменом данного монастыря»,— заявила адвокат отца Сергия Светлана Герасимова.

Отметим, перед началом судебного процесса Екатеринбургская епархия зарегистрировала религиозную организацию «Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов"». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководит организацией игуменья Варвара (Крыгина). Организация зарегистрирована в Москве, ее юридический адрес на Репина, 6а в Екатеринбурге (здание епархии).

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ епархии протоиерей Максим Миняйло в ходе пресс-конференции заявил, что после того, как будут завершены юридические коллизии по возврату объектов монастыря в собственность епархии, на его территории будет создан центр социальной помощи, а монашеская жизнь будет возрождаться под руководством правящего архиерея «без политических лозунгов, утопий и псевдоутопий».

Экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года после штурма монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Басманный райсуд Москвы арестовал его до 28 февраля. Защита и сам отец Сергий настаивают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Ранее недвижимость Среднеуральского монастыря оценили в 1 млрд руб.

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