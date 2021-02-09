СКР проверяет информацию о невыплатах полной зарплаты ученым в Новосибирске

Управление Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области проводит проверку по информации СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме зарплаты ученым Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи устанавливают сотрудников учреждения, чьи права на оплату труда были нарушены. Региональное управление СКР оценит действия должностных лиц, которые отвечают за организацию начисления денежного вознаграждения.

Вчера во время заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Владимиру Путину, что на полной ставке она получает 25 тыс. руб. По ее словам, после майских указов президента она должна была получать 80 тыс. руб. «После того как вы издали указ о повышении зарплат научным сотрудникам, это было почти три года назад, у нас сотрудникам было предложено перейти на полставки, чтобы отчитаться в повышении зарплат руководству. Обосновывали это тем, что указ был, а бюджет увеличен не был»,— сказала она президенту.

Министерство науки и высшего образования РФ проверяет ситуацию с зарплатой ученой. Кроме того, прокуратура Советского района Новосибирска организует проверку.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск