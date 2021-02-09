В Великобритании выявили еще один вызывающий опасения у врачей штамм COVID-19

Новый штамм COVID-19, обнаруженный в графстве Бристоль на юго-западе Англии, относится к категории «вызывающих беспокойство» мутаций, сообщает The Sun со ссылкой на доклад Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при Минздраве Великобритании. Также специалисты сообщили о выявлении еще одного штамма в Ливерпуле, который сейчас изучается.

Штамм из Бристоля отличается от ранее выявленного «кентского» варианта коронавируса мутацией в шиповидном белке, которая также присутствует у бразильского и южноафриканского штаммов COVID-19. На данный момент в стране выявили 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами.

Врачи заявили, что теперь в Великобритании присутствует четыре мутации коронавируса, относящихся к категории «вызывающих беспокойство». Кроме кентского и бристольского вариантов к ним причисляют штаммы из ЮАР и Бразилии. В то же время в Службе общественного здравоохранения Англии уверены, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих штаммов.

Кентский штамм COVID-19 был впервые выявлен в сентябре 2020 года. Он привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Великобритании. По оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее другие генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.

Сейчас в Великобритании введен третий с начала пандемии общенациональный локдаун. В стране зарегистрировано почти 4 млн заразившихся, количество летальных исходов превысило 110 тыс. человек. Великобритания занимает третье место в мире по числу вакцинировавшихся от COVID-19. Тогда многие страны ввели запрет на авиасообщение с Великобританией, в том числе Россия.

Как британский штамм коронавируса распространяется по миру, читайте в материале “Ъ” «Летучий британец».