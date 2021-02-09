Московские коммунисты определились с кандидатами в Госдуму по округам

Бюро Московского горкома (МГК) КПРФ рекомендовало 14 кандидатов, которых коммунисты готовы выдвинуть по одномандатным округам столицы на выборах в Госдуму. Список опубликован во вторник на сайте отделения. Так, по 200-му округу (Медведковский) намерен выдвинуться действующий депутат Госдумы от этого округа Денис Парфенов. Это единственный московский округ, в котором в 2016 году удалось одержать победу представителю КПРФ. Еще один округ тогда достался депутату от «Справедливой России» Галине Хованской, а в 13 округах на выборах в 2016 году победили единороссы.

По 205 округу (Преображенский) от коммунистов будет баллотироваться секретарь ЦК КПРФ и экс-депутат Госдумы Сергей Обухов. По Центральному округу (№208) — одному из самых оппозиционных и конкурентных в столице — партия собирается выдвинуть экс-депутата Госдумы со второго по пятый созыв Нину Останину. Как ранее сообщал “Ъ”, ей, вероятно, предстоит соперничать с бывшим главой столичного департамента культуры Сергеем Капковым, юристом Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовью Соболь и «яблочником» Сергеем Митрохиным. На президентских выборах в 2018 году госпожа Останина выступала доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Также в число кандидатов от КПРФ по округам Москвы вошли предприниматель Александр Ефимов (196 округ), беспартийный ученый Михаил Лобанов (197 округ), бывший муниципальный депутат Петр Звягинцев (198 округ), индивидуальный предприниматель Сергей Курганский (201 округ), советник председателя Коллегии адвокатов Москвы Александр Вильдманов (202 округ). Также в этот список бюро МГК КПРФ включило беспартийного инвестиционного консультанта Виталия Петрова (203 округ) и беспартийного сотрудника коммерческой фирмы Александра Тимченко (204 округ). По 206 округу от КПРФ будет выдвигаться беспартийный муниципальный депутат Андрей Гребенник, по 207 округу — экс-глава городского поселения Андреевка в Московской области Иван Ульянченко, по 209 округу — секретарь МГК Николай Волков, по 210 округу — экс-депутат Госдумы и Волгоградской облдумы Михаил Таранцов.

В опубликованном списке нет кандидата по Люблинскому округу №199. На выборах 2016 года там победил единоросс Петр Толстой, а второе место со значительным отрывом занял глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, избравшийся в итоге в Думу седьмого созыва по партийному списку. Как ранее сообщал “Ъ”, на предстоящих выборах господин Толстой будет баллотироваться по своему одномандатному округу и одновременно может занять третье место в московской группе партсписка «Единой России».

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил “Ъ”, что этот перечень — лишь предложения регионального отделения, а окончательное решение по кандидатам будет принимать съезд партии. По словам господина Афонина, опубликованный список может с высокой долей вероятности претерпеть изменения, но коммунисты в любом случае «закроют» все 15 московских округов.

Елена Рожкова, Мария Макутина