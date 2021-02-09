Главные анонсы 9 февраля

В Вашингтоне в Сенате США начнется рассмотрение дела об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу. Члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных. В чем обвиняют господина Трампа

В Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представит перед коллегией Еврокомиссии отчет по итогам визита в Москву. О результатах поездки

В Москве глава МИД России Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведут переговоры с председателем Собрания Исламского Совета (парламента) Ирана Мохаммадом Багер Галибафом.

В Поклюке (Словения) начнется чемпионат мира по биатлону.

В Лос-Анджелесе (США) будет объявлен короткий список претендентов на кинопремию Американской киноакадемии «Оскар». Среди участников конкурса в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»