Импичмент разберут в Сенате США

Вашингтон готовится к новым протестам. Скоро в Сенате состоится суд над Дональдом Трампом. Бывшего президента США могут навсегда лишить возможности занимать какие-либо государственные посты. Слушания должны состояться во вторник. Город снова занял осадное положение, пишут СМИ. Есть ли риск новых столкновений? И как на происходящее реагирует заблокированный во всех соцсетях Дональд Трамп? Расскажет Иван Якунин.

Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу — это очень тяжкая статья. В последние дни своего президентства он настаивал, что результаты выборов подтасованы, а на одном из митингов призвал сторонников сражаться, и 6 января разъяренная толпа штурмом взяла здание Капитолия. Пять человек погибли, включая офицера полиции, которого с почестями хоронил сам Джо Байден.

Власти не хотят повторения трагических событий, поэтому правительственные здания вновь обнесли забором с колючей проволокой, пишет Bloomberg. Корреспондент “Ъ FM” в Вашингтоне Михаил Комадовский уточняет, что их никуда и не убирали: «Эти меры были введены для того, чтобы предотвратить возможные стычки, провокации во время инаугурации. Но вот Джо Байден уже фактически две недели у власти, но заборы никуда не исчезают. Периметр, который установили вокруг здания Конгресса, не будут демонтировать на протяжении как минимум ближайших нескольких месяцев. Сейчас количество Национальной гвардии, насколько я могу видеть, не увеличилось. Конечно, это не 25 тыс. человек, но, тем не менее, их присутствие здесь ощутимо».

Главная цель демократов — вынести Трампу пожизненный запрет на замещение государственных должностей. Для этого хватит голосов 50 сенаторов, и они у демократов есть. Но перед тем, как принять такое решение, нужно выяснить, виновен ли Трамп в принципе. Такой приговор вынесут, если его поддержат 67 сенаторов. А республиканцы вряд ли выступят против своего лидера. Поэтому даже Джо Байден скептически смотрит на перспективы процесса: «Палата представителей признала его виновным, и дело нужно довести до конца, в противном случае весь процесс превратится в фарс. Зачем все это было нужно? Я, конечно, уже давно не в Сенате и не знаю, что произойдет, но, мне кажется, убедить 17 республиканцев поддержать импичмент не выйдет».

Впрочем, результаты опросов общественного мнения показывают, что большинство американцев считает Трампа ответственным за штурм Капитолия. К тому же многие арестованные за эту акцию, а таких больше 180 человек, на допросе заявили, что просто выполняли команду своего президента. А беспорядки и последующие меры защиты правительства обошлись американскому бюджету в $500 млн, согласно подсчетам The Washington Post.

Защита Трампа с этим, конечно, спорит, но не особо. Главный аргумент адвоката президента Брюса Кастора в том, что суд незаконен, потому что Трамп уже не занимает должность: «Весь этот процесс полностью противоречит Конституции, это атака на основной закон Соединенных Штатов Америки, и он не останется без ответа.

Мы будем защищать этот документ. Обвинили одного человека, но если суд состоится, пострадает вся страна».

Сам президент с тех пор, как покинул Овальный кабинет, пропал с радаров. Лишь в минувшие выходные его советник рассказал, что бывший президент отдыхает с семьей в Майами и рад, что ему больше не приходится вести соцсети — нет привычного потока негатива. Его сторонники тем временем недвусмысленно намекают, что хотят снова увидеть его в деле. Выпущенная в конце 90-х книга Дональда Трампа «Искусство возвращения» расходится так активно, что цена на нее взлетела с $50 до $900.