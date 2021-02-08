Суд отказался освободить бывшего схимонаха Сергия

Московский городской суд признал законным арест бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), сообщили ТАСС в суде. Он обвиняется в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве.

«Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты на избрание Романову меры пресечения в виде содержания под стражей и отказал в ее удовлетворении»,— сказал собеседник агентства.

Бывший схиигумен был задержан 29 декабря во время штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ. Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца, до 28 февраля. Свою вину он не признает.

О том, как известные сторонники экс-скимонаха попросили президента разобраться с арестом,— в публикации “Ъ” «Звезды сошлись за Сергия».