Суд в Нидерландах приобщил к делу о крушении MH17 отчеты «Алмаз—Антея»

Окружной суд Гааги согласился с требованием защиты приобщить отчеты российского концерна «Алмаз—Антей» (производитель ЗРК «Бук») к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи Хендрика Стинхейса. По его словам, суд «не возражает против приобщения к делу докладов» концерна, опубликованных в 2015–2016 годах.

В данных документах, в частности, проводится сравнение повреждений самолета с результатами полевых испытаний с применением ракеты, которой, по версии следствия, он мог быть сбит. Добавить их в досье потребовали адвокаты Олега Пулатова, проходящего одним из четырех обвиняемых по делу.

Слушания в Нидерландах по MH17 отложены до 15 апреля.

18 января был получен ответ «Алмаза—Антея» на отчеты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения MH17. В ноябре в концерне сообщили, что Boeing был сбит «Буком», но поразила его ракета более старой модификации — 9M38 с боевой частью 9Н314. Ракеты такого типа были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, но остались в распоряжении вооруженных сил Украины, утверждали там.

Самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж погибли. По делу проходят обвиняемыми экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «От неба Донбасса до суда Гааги».