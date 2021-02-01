В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

Окружной суд Гааги возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Они проходят в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. Предварительное рассмотрение дела завершилось в ноябре 2020 года.

Как передает ТАСС, в самом суде ранее отметили, что на слушаниях обсудят прогресс в части дополнительных расследований и другие текущие вопросы. Будет предоставлено слово представителям родственников, защите и обвинению. Слушания являются подготовкой к рассмотрению дела по существу. По предварительному графику, оно начнется 7 июня.

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что 18 января был получен ответ российского «Алмаз-Антея» (производитель ЗРК «Бук») на отчеты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения MH17. В ноябре голландский прокурор Манон Риддербекс сообщала, что следственный судья пока не назначил экспертов российского концерна, так как российская сторона не ответила на запрос, а «Алмаз-Антей» опровергал это.

Самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж (298 человек) погибли. По делу проходят обвиняемыми экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Подробнее о расследовании катастрофы — в материале “Ъ” «От неба Донбасса до суда Гааги».