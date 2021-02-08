Кремль намерен действовать решительно при вмешательстве в дела России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания высокого представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля. Господин Боррель по итогам визита в Москву заявил, что РФ не заинтересована в улучшении отношений, и не исключил обсуждения новых санкций. По слова господина Пескова, Кремль не был инициатором сворачивания отношений и заинтересован в их возрождении, однако будет действовать решительно при попытках вмешаться во внутренние дела России. Он также назвал высылку трех дипломатов — Германии, Польши и Швеции — прямым следствием их участия в протестных акциях 23 января.

«Я знаю, что насчет высказываний господина Борреля есть уже заявления в Министерстве иностранных дел России, поэтому в этом плане я не буду повторяться. Россия были и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Мы действительно в этом заинтересованы, и мы не были инициаторами сворачивания этих отношений»,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла. По его словам, отношения между странами должны строиться исходя из учета интересов друг друга. «Считаем это абсолютной необходимостью для выстраивания отношений. Мы категорически против вмешательства в интересы друг друга… В этом плане мы будем действовать решительно, и здесь ни у кого не должно быть никаких сомнений. Но это не значит, что мы каким-то образом хотели бы отдаляться или еще больше ухудшать и без того скудное отношение между Москвой и Брюсселем, наоборот, мы заинтересованы в развитии»,— сказал пресс-секретарь президента.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков. Российская сторона четко продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена»,— сказал господин Песков.

Напомним, 5 февраля МИД России сообщил, что сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве объявили персонами нон грата. Господин Боррель узнал об этом во время визита в Россию, на обеде с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По возвращении из РФ господин Боррель написал в своем блоге, что Россия все больше отдаляется от Европейского союза, и не исключил обсуждения возможных антироссийских санкций из-за дела Алексея Навального.

Дипломаты разных стран проявили интерес к протестным акциям в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, а также суду над ним 2 февраля. В частности, они посещали несогласованные митинги. Как позже объясняли дипведомства, это стандартные действия дипломатов, в первую очередь направленные на обеспечение граждан их собственной страны.

Как прошел визит главы евродипломатии в Россию,— в материале “Ъ” «Жозепа Борреля остроумно препарировали».