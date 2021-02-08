Японский рынок акций обновил максимум с лета 1990 года

Главный биржевой индекс Токийской биржи, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии,— Nikkei 225 — достиг самого высокого уровня с августа 1990 года. К 7:05 мск он поднялся до отметки 29 351,54 пункта (+2%), следует из данных сайта биржи.

Максимальное значение Nikkei 225 в начале торгов 8 февраля — 29 397,57 пункта. Предыдущий максимум ключевого японского биржевого индекса с 1990 года был зафиксирован 7 января, когда на фоне протестов в Капитолии США он поднялся до 27 553,04 пункта. Нынешний рост эксперты связывают с надеждами инвесторов на скорое принятие в США дополнительных экономических мер. Биржевой индекс TOPIX, который рассчитывается как средневзвешенная капитализации 538 японских компаний, вырос на 1,5% до 1919,35 пункта.

В середине января новый президент США Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики на $1,9 трлн. В нем содержатся меры по поддержке граждан и бизнеса. Кроме того, господин Байден обещал усилить борьбу с последствиями пандемии.