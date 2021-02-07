Омбудсмен Петербурга взял на контроль штраф немому за скандирование лозунгов

Представитель уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова заявил, что тот следит за ситуацией со штрафом инвалиду по слуху Евгению Агафонову, выписанному после акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Ранее адвокат «Апологии протеста» Сергей Локтев сообщил, что в протоколе было указано, что господин Агафонов «скандировал лозунги», хотя он из-за инвалидности лишен возможности говорить.

«Мы в курсе ситуации и отслеживаем ее. Насколько нам известно, есть адвокат, будет обжалование. Анализируем аналогичные судебные решения»,— сказала РБК руководитель пресс-службы петербургского омбудсмена Юлия Волкова.

Евгения Агафонова задержали 31 января. По сообщению Сергея Локтева в Telegram-канале «Апологии протеста», господин Локтев — инвалид третьей группы бессрочно по слуху. По его утверждению, он не участвовал в акции протеста, а шел в магазин. Господин Агафонов отметил, что не слышал предупреждений полиции. В отделе полиции ему не предоставили сурдопереводчика. После задержания Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал Евгения Агафонова виновным в нарушении правил митинга, создавших помехи движению (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), и оштрафовал его на 5 тыс. руб. при нижнем пределе штрафа в 10 тыс. руб.

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в Санкт-Петербурге, Москве и других городах 23 и 31 января. Накануне в Петербурге начались обыски по уголовному делу, открытому после первой акции. Несмотря на то, что сторонники господина Навального не планировали новых акций в ближайшее время, вечером 6 февраля в городе были закрыты станция метро «Невский проспект» и центральные улицы. Администрация города и МВД отрицали свою причастность к перекрытиям и перенаправляли вопросы друг на друга.

О преследовании несистемной оппозиции — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».