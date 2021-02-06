В Петербурге проходят обыски по делу о перекрытии дорог во время акции протеста 23 января

Полиция Санкт-Петербурга проводит обыски в рамках уголовного дела по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), возбужденного после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Как сообщили в МВД, следственные действия идут по 30 адресам.

«Полицейские проводят обыски с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования. На текущий момент изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти»,— говорится в сообщении МВД (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнили в ведомстве, при обыске по одному из адресов изъята форма сотрудника полиции. Точное число фигурнатов уголовного дела не сообщили.

По информации местного издания «Фонтанка.ру», обыски проходят у активистов и сторонников Алексея Навального. Некоторых из них после обысков увезли на допрос.

О возбуждении уголовного дела стало известно 25 января. Как тогда сообщало ГУ МВД по Санкт-Петербургу, с 9:30 до 17:00 неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. Аналогичные дела также возбудили во Владивостоке и Москве. Всего, по данным правозащитников, число уголовных дел, расследуемых в связи с прошедшими в различных населенных пунктах России акциями протеста в январе и феврале, достигло 50.

Об уголовном преследовании участников протестов — в материале “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».