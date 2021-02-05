Четыре страны попросили Еврокомиссию ускорить одобрение новых вакцин от COVID-19

Лидеры Австрии, Греции, Дании и Чехии обратились к Еврокомиссии (ЕК) просьбой ускорить одобрение новых вакцин от коронавируса, сообщили в греческом правительстве. Совместное письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поступило от канцлера Австрии Себастьяна Курца, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

«Время имеет существенное значение. Поэтому мы должны поддерживать скорость переговоров по контрактам со всеми многообещающими новыми кандидатами, такими как Novavax, которая только что объявила о высокой эффективности своей вакцины, или Valneva, с которой комиссия также завершила предварительные переговоры»,— говорится в документе.

Лидеры четырех стран поблагодарили госпожу фон дер Ляйен за то, что она «убедительно заявила» компании AstraZeneca о ее неприемлемом отношении. «Кажется, теперь они понимают серьезность ситуации»,— заявили они. Лидеры выразили удовлетворение, что «сейчас на производителей вакцин в целом оказывается сильное давление».

Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что пересмотр сроков поставок в ЕС доз вакцины от AstraZeneca неприемлем. Компания предупредила Брюссель о задержках поставок.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Европа заждалась поставок вакцины».