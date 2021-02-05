Московским студентам с 8 февраля разблокируют транспортные карты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому очное обучение в столичных вузах возобновится с 8 февраля. Транспортные карты студентов будут разблокированы, сообщается на сайте мэра.

«С 8 февраля возобновляется очное обучение студентов вузов, находящихся в ведении столичного департамента образования. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин»,— говорится в сообщении.

Ранее Минобрнауки разрешило подведомственным вузам перейти на очное обучение с 8 февраля. Остальным учебным заведениям было рекомендовано поступить так же. Минкульт России также выпустил приказ, которым разрешил студентам творческих вузов с понедельника обучаться очно.

Сергей Собянин отменил часть ограничений по коронавирусу. Так, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников столичных компаний на удаленку стало носить рекомендательный характер. Были отменены ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу для ночных клубов, баров, ресторанов и дискотек.

Господин Собянин считает, что основные ограничения, связанные с распространением COVID-19, в Москве могут отменить к маю. Он добавил, что в России «все нормально» с коронавирусом будет к лету 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Антивирусные ограничения в Москве могут отменить к маю».