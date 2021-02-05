В Красноярске по делу о пожаре на складе автозапчастей задержаны два человека

По делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске задержаны 33-летний директор и 39-летний руководитель административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК». Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи обратятся в суд с просьбой об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возгорание на складе магазина автозапчастей в Красноярске произошло утром 3 февраля. Пожару была присвоена третья категория сложности.Спасатели зашли в горящее помещение в поисках работника компании. Через некоторое время радиосвязь с одним звеном газодымозащитной службы из трех человек пропала. Обрушилась кровля здания. Согласно данным радиообмена, пожарные могли быть дезориентированы густым дымом. Вечером этого же дня было найдено тело сотрудника склада, тела спасателей обнаружили ночью. Пожар ликвидировали 4 февраля в 20:53 по местному времени.

Возбуждены дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека). Расследование продолжается: проводятся судебные экспертизы, следователи допрашивают свидетелей.

Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества сотрудников федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Анатолия Жалнерчикова, Алексея Пузырева и Максима Рябцева. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура в регионе.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск