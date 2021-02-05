Росгвардия сообщила о DDos-атаках из-за рубежа на сайт ведомства

Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDos-атаке из-за рубежа в ночь на 5 февраля. Пресс-служба Росгвардии заявила, что подобные атаки также были зафиксированы 23 и 31 января.

«В ночь с 4 на 5 февраля 2021 года официальный сайт Росгвардии на протяжении трех часов подвергался массированной DDos-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом»,— говорится в сообщении ведомства.

В Росгвардии заявили, что это не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне. «Ранее подобные DDos-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января этого года. Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы»,— сказали в ведомстве.

Напомним, 23, 31 января и 2 февраля сторонники Алексея Навального провели по всей России массовые несанкционированные акции. Протестующие требовали освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями было задержано более 11 тыс. человек. Многие страны и международные организации призвали российские власти немедленно освободить оппозиционера.

О том, какие санкции против России могут ввести из-за приговора Алексею Навальному,— в материале “Ъ” «Запад перебирает инструменты давления».