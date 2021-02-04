МИД РФ анонсировал «серьезный разговор» с США из-за реакции на протесты

Москва планирует провести с Вашингтоном «серьезный разговор» по поводу реакции на протесты в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала США решать свои внутренние проблемы.

В России 23 и 31 января прошли акции протеста с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный по делу о хищениях в «Ив Роше». Суд посчитал, что политик нарушил условия испытательного срока, по которым он должен отмечаться в инспекции. После оглашения решения прошла еще одна акция протеста. По данным «ОВД-Инфо», в целом по стране было задержано более 11 тыс. человек.

«Мы имеем в виду держать данную тему в поле зрения и провести серьезный разговор с Вашингтоном. Я вас уверяю, новости не заставят себя ждать»,— заявила госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

Мария Захарова заявила, что у США есть свои внутренние проблемы. В частности, озабоченность Москвы вызывает ситуация вокруг штурма Капитолия 6 января и преследование несогласных с итогами президентских выборов. «Хотелось бы обратиться к Вашингтону. Предсказываю: их протест не рассосется сам собой. Недовольство не получится замести под ковер»,— сказала представитель МИД РФ.

Многие зарубежные лидеры, в том числе США, призвали освободить Алексея Навального. В ответ на это Мария Захарова призвала Запад заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела страны. МИД РФ, в частности, раскритиковал посольство США в Москве за сообщения в поддержку протестных акций. Также Москву возмутил приезд иностранных дипломатов на заседание по делу Алексея Навального.

Подробности — в материале “Ъ” «Западные дипломаты вызвались в суд».