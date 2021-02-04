Собянин не исключил снятия основных коронавирусных ограничений к маю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к маю все основные ограничения, связанные с COVID-19, будут отменены. Он также сказал, что еще рано разрешать массовые мероприятия.

«Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми»,— сказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Я говорил, что январь будет переломным и у нас начнется выход из этой ситуации. Практически так и получается. <...> Если этот тренд сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты»,— сказал мэр.

За последние сутки в Москве было выявлено 2095 новых случаев заболевания коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировали 937 450 больных COVID-19. Суточный прирост заболевших постоянно снижается. Десять ковидных больниц в Москве вернулись к прежнему режиму работы. В столице работают выездные пункты вакцинации. Часть коронавирусных ограничений — например, работу кафе и баров строго до 23:00 — уже отменили.

Об отношении россиян к вакцинации — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».