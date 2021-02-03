В Москве к обычному режиму работы возвращаются 10 ковидных больниц

Десять московских больниц, перепрофилированных для пациентов с COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в ближайшее время там будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирус.

«С сегодняшнего дня десять стационаров на 3,2 тыс. коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе. Также прекращают прием пациентов с коронавирусом родеры (временные клиники.— “Ъ”) на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тыс. коек»,— сообщила журналистам госпожа Ракова (цитата по «РИА Новости»).

Возвращаются к обычному режиму работы:

городская больница имени Мухина

научно-практический центр имени Логинова

научно-практический центр борьбы с туберкулезом

больница №17

Морозовская больница

два корпуса первого МГМУ имени Сеченова

центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»

медико-санитарная часть МВД

больница РАН

научно-клинический центр ФМБА

За последние сутки в России было зарегистрировано 16 474 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заразившихся достигло 3 901 204. В Москве за сутки заразились 1545 человек, всего — 935 355.