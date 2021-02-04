«Аэрофлот» из-за пандемии упростил получение бонусных карт

На фоне пандемии «Аэрофлот» решил упростить получение привилегированных карт для пассажиров, сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин. Теперь чтобы получить карту «серебряного» уровня, надо налетать 20 тыс. миль (ранее — 25 тыс.), «золотого» — 45 тыс. (ранее — 50 тыс.), а «платинового» — 100 тыс. (ранее — 125 тыс.).

«2020 год повлиял на многие аспекты повседневной жизни, в 2021-м планировать путешествия по-прежнему тяжело. Мы ценим наших постоянных пассажиров, поэтому было принято решение упростить получение элитных уровней»,— сказал господин Демин РБК.

По программе «Аэрофлот Бонус» пассажиры могут получить мили за полеты «Аэрофлотом» и его партнерами, покупки партнерских товаров и услуг. Мили можно использовать для приобретения билетов и повышения классов обслуживания, оплаты партнерских товаров и перечислений в благотворительные фонды.

В России пандемия коронавируса сократила объемы авиапассажирских перевозок вдвое. Сильнее всего в 2020 году упали перевозки «Аэрофлота» — на 61%, а наименьшее падение показал лоукостер «Победа» — на 12%.

О сокращении пассажиропотока в России читайте в публикации “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».