В Москве за нападение на полицейского задержан еще один участник протестов

Столичное управление Следственного комитета России (СКР) ходатайствует об избрании меры пресечения еще одному мужчине, применившему насилие к полицейскому на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Мужчине 1989 года рождения предъявлено обвинение, он признал вину.

«По версии следствия, 23 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы и туловища… В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения»,— сообщается на сайте СКР.

Как уточняется, обвиняемый — житель Мурманской области, временно пребывающий на территории Московского региона. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Накануне следствие возбудило уголовное дело против 23-летнего молодого человека, который распылил баллончик в лицо сотруднику Росгвардии. Во время допроса он также признал свою вину.

Массовые несанкционированные акции прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями было задержано более 11 тыс. человек.

О последней акции протеста — в материале “Ъ” «Минский вечер в Москве».