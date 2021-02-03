В Москве задержали распылившего баллончик в лицо сотруднику Росгвардии

Следствие возбудило уголовное дело против 23-летнего молодого человека, который распылил баллончик в лицо сотруднику Росгвардии, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Во время допроса он признал свою вину.

Инцидент произошел во время протестной акции 31 января. По данным следствия, «агрессивно настроенный молодой человек» распылил в лицо силовику содержимое баллончика. Пострадал ли при этом сотрудник Росгвардии, не уточняется.

Молодого человека задержали, ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие будет просить об аресте.

В Москве и других городах 23 и 31 января прошли несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они состоялись перед заседанием о замене его условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), которая посчитала, что политик нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции. Алексею Навальному назначили 3,5 года колонии, с учетом домашнего ареста он проведет там 2 года и 8 месяцев.

Подробности — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».