Медведчук: за решением Зеленского ввести санкции против украинских телеканалов стоят США

Президент Украины Владимир Зеленский решением о санкциях против ряда украинских телеканалов хочет зачистить информационное и политическое вещание, за этим его решением стоят США, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Конечно, (Зеленскому.— “Ъ”) надо зачистить информационное и политическое вещание, потому что оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду и общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками. То, что в этом замешаны США и Вашингтон, я не сомневаюсь, потому что Вашингтон ввел внешнее управление с 2014 года»,— заявил Виктор Медведчук в интервью RT.

В октябре телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK показали фрагмент встречи главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве. Надзорные органы Украины сочли, что действия компаний были направлены «на формирование положительного образа Владимира Путина и государства-агрессора». Представители телеканалов назвали решение президента Украины «политической расправой над неугодными СМИ».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против депутата Тараса Козака и против принадлежащих ему телеканалов. Из-за этого вещание каналов было прекращено. США поддержали введение санкций против телеканалов.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Свободу политотключенным».