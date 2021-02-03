Президент Сербии попросил Путина о новых партиях вакцины «Спутник V»

Москва и Белград согласовали дальнейшие поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля, а также президент Сербии Александр Вучич в Facebook. Такое решение было принято в ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина с господином Вучичем.

«Предметно рассмотрена проблематика противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V"»,— говорится на сайте Кремля.

«Очень доволен результатами сердечного, честного и дружеского разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сотрудничество между Сербией и Россией развивается во всех сферах, и я особенно просил президента Путина облегчить Сербии доступ к вакцинам "Спутник V". Впереди годы прекрасных отношений между Сербией и Россией»,— написал господин Вучич в Facebook.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Сербии с начала пандемии зарегистрировано 400,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4056 человек с диагностированным COVID-19.

Месяц назад РФПИ и правительство Сербии достигли соглашения о поставках 2 млн доз вакцин от коронавируса «Спутник V». Объем поставок рассчитан на вакцинацию 1 млн жителей страны, первая партия вакцины была доставлена в Сербию 30 декабря. К 25 января в Сербии привились более 250 тыс. человек.

Вчера, 2 февраля, медицинский журнал The Lancet опубликовал статью с результатами третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным издания, эффективность препарата составила 91,6%.

Готовы ли страны Европы зарегистрировать препарат — в материале “Ъ FM” «The Lancet расписался за "Спутник V"».