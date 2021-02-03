Юлия Навальная сообщила о письме от мужа

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия сделала первый пост в Instagram с момента решени суда о лишении свободы ее супруга. По словам госпожи Навальной, политик уже написал ей письмо.

Она поблагодарила тех, кто интересуется ее состоянием, и добавила, что она в порядке: «Муж вот письмо написал, мама голубцы прислала, дочка TikTok завела, а сама я получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу. Все как у всех». Напомним, 1 октября, накануне решения суда о замене условного наказания господина Навального на реальный, Юлию Навальную оштрафовали на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции сторонников политика.

«Вы пишете мне, что я сильная. Да не сильная я никакая, обычная. Я читаю все ваши сообщения и понимаю, что столько хороших, сильных и правильных людей поддерживает Алексея и меня, что отступать и бояться не нужно. Мы все равно победим»,— заявила Юлия Навальная.

Алексея Навального задержали 17 января по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом из группы «Новичок». 2 февраля суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на три года и шесть месяцев колонии общего режима. После оглашения решения в Москве и Санкт-Петербурге начались акции протеста. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что Германия обсудит с европейскими партнерами возможную реакцию на решение суда.

Что пишут мировые СМИ о суде над оппозиционером — в материале “Ъ” «"Навальный прорыл туннель под культом силача"».