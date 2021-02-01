Юлию Навальную оштрафовали на 20 тыс. рублей

Щербинский суд Москвы оштрафовал жену оппозиционера Алексея Навального Юлию на 20 тыс. руб. Ее задержали накануне, 31 января, на акции в поддержку политика. Ранее ее также задержали на другой акции, 23 января. Защита намерена обжаловать решение суда.

На госпожу Навальную составили протокол об участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре. «Суд признал Юлию Навальную виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры") КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.»,— сообщила пресс-служба суда.

Защита Юлии Навальной намерена обжаловать решение суда. «Мы считаем решение суда недостаточно мотивированным и, безусловно, обжалуем его»,— сказала ТАСС адвокат Светлана Давыдова.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России прошло уже две протестные акции. По оценке «ОВД-Инфо», 31 января было задержано более 5 тыс. человек.

О протестах в России — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».