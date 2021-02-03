СЖР заявил о шести задержанных журналистах во время протестов 2 февраля в Москве

Во время освещения протестов, начавшихся 2 февраля в Москве после решения суда о замене условного срока политика Алексея Навального на реальный, были задержаны шесть журналистов, сообщает Союз журналистов России (СЖР). Он отметил, что двух их них — журналистов «Росбалта» Алексея Волошинова и Станислава Корягина — отпустили после вмешательства СЖР.

СЖР также сообщил о задержании журналиста «Важных историй» Екатерину Аренину, журналисток The Bell Валерии Позычанюк и Анастасии Стогней, а также журналиста «Открытых медиа» Дмитрия Никитина. Всех их, кроме господина Никитина, отпустили. По сообщению «Открытых медиа», журналиста доставили в Головинский суд Москвы, при этом его адвоката не пускают в суд. Господину Никитину вменяют нарушение правил проведения митинга с созданием помех транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП)

Помимо этого, СЖР также подтвердил, что Росгвардия проводит служебную проверку по случаю избиения корреспондента Real View Федора Худокормова. В своем сообщении союз журналистов назвал его «блогером в жилете "Пресса"».

Накануне, до оглашения решения суда и последовавших протестов, Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщал как минимум о 14 задержанных журналистах. «ОВД-Инфо» сообщал о задержании журналисток The Bell и «Важных историй», а также о допросе журналиста издания «Наш Север» в отделении полиции.

Алексея Навального задержали 17 января по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом из группы «Новичок». 2 февраля суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на три года и шесть месяцев колонии общего режима. После оглашения решения в Москве и Санкт-Петербурге начались акции протеста. «ОВД-Инфо» оценило число задержанных в обоих городах в 1144 человек.

Подробнее о суде — в материале “Ъ” «Узник замка “Ив”».