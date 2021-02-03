СМИ: Росгвардия проверит действия омоновца, ударившего оператора на акции в Москве

Росгвардия даст правовую оценку действиям сотрудника ОМОНа, который ударил оператора СМИ во время освещения акции протеста после замены условного срока политика Алексея Навального реальным, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет дубинкой человека с камерой и в жилете «Пресса».

«Будет проведена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка»,— передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Пострадавшим журналистом был корреспондент Real View Федор Худокормов, сообщает телеканал «Дождь». В эфире канала журналист отметил, что сделал замечание силовику после того, как тот его толкнул. После этого, по словам господина Худокормова, «он матом сказал, что ударит меня, и не успев пройти две секунды, он разворачивается и два раза бьет дубинкой».

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сказала, что разбирается со всеми инцидентами, случившимися во время протестов 2 февраля. «Это же в сети выложено. Есть такая информация. Все, что попадает в сеть, что мы видим своими глазами, по всем вопросам всегда делаем запросы»,— сказала она «РИА Новости». Отвечая на вопрос, подключится ли она к ситуации с избитым журналистом, госпожа Потяева сказала, что «с сегодняшнего дня подключаемся ко всему».

Алексея Навального задержали 17 января по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления веществом из группы «Новичок». 2 февраля суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на три года и шесть месяцев колонии общего режима. После оглашения решения в Москве и Санкт-Петербурге начались акции протеста. «ОВД-Инфо» оценило число задержанных в обоих городах в 1144 человек.

Подробнее о суде — в материале “Ъ” «Узник замка “Ив”».