У сотрудницы ростовского штаба Навального прошел обыск

Утром 3 февраля дома у Валерии Дзбоевой, сотрудницы штаба Навального в Ростове прошел обыск. Об этом сообщается в группе штаба в «Вконтакте». Из квартиры была изъята вся техника.

Как рассказал “Ъ-Юг” волонтер ростовского штаба Леонид Санкин, обыск прошел в рамках дела по ч. 3. ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, предполагает до двух лет лишения свободы), которое 22 января было возбуждено в отношении 17-летнего подростка.

Напомним, Валерия Дзбоева была задержана 22 января, накануне несанкционированного шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Далее госпожа Дзбоева была арестована на десять суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Вчера она освободилась из-под стражи.

Наталья Шинкарева