Россия до конца года поставит в Индию первые партии С-400

Индия получит первый полк зенитно-ракетных комплексов С-400 до конца года, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов. По его словам, все идет по графику.

«Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года»,— сказал журналистам господин Дрожжов на выставке Aero India-2021 (цитата по «РИА Новости»).

Россия и Индия в 2018 году подписали контракт о поставке пяти полковых комплектов С-400 на сумму $5,43 млрд. Эту сделку называли самой крупной за всю историю «Рособоронэкспорта». Поставки должны завершиться к апрелю 2023 года. В январе в Россию приехали индийские специалисты, чтобы обучиться работе с С-400.

Подробности — в материале “Ъ” «Пора и матчасть знать».