«Изначально все показания свидетелей подтверждали мою невиновность»

В Верховном суде Удмуртии сегодня началось рассмотрение апелляционной жалобы бывшего главы республики Александра Соловьева, признанного виновным в получении крупных взяток и приговоренного к 10 годам лишения свободы и штрафу 275 млн руб. Сторона защиты считает, что суд первой инстанции при вынесении приговора не учел ряд аспектов, приведенных в ходе судебного следствия. Гособвинение не видит поводов для отмены решения и просит оставить его в силе.

Апелляцию осужденного за получение взяток на сумму 139 млн руб. экс-главы Удмуртии Александра Соловьева начали рассматривать в Верховном суде республики. Бывший руководитель республики участвовал в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО. Его интересы продолжила представлять адвокат Галина Сбоева.

После короткого доклада председательствующего судьи Олега Крыласова по вынесенному ранее приговору первой инстанции слово предоставили защитнику Александра Соловьева. Госпожа Сбоева отметила, что во время следствия были допущены процессуальные нарушения, во время рассмотрения дела в Завьяловском районном суде прокурором допускались «ошибки», он было плохо знаком с материалами дела, что влияло на качество судебного следствия. Ряд аспектов, на которые делала акцент защита и по которым представляла доказательства и были свидетельские показания, не были учтены в приговоре, отметила она. «Остался неразрешенным вопрос, который я задавала всем участникам процесса: почему не были обнаружены огромные суммы денег, которые фигурируют в материалах дела. Почему ни копейки денег не было обнаружено, кроме тех 5 млн руб.?»,— подчеркнула защитник, имея в виду, что при обыске в доме Александра Соловьева обнаружили только 5 млн руб., а не более крупные суммы, которые фигурируют в уголовном деле.

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был осужден за преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд посчитал доказанной версию следствия, в соответствии с которой в 2014–2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., а также доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на геологическое изучение и разведку участка недр на добычу песка и песчано-гравийной смеси. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет колонии строгого режима и 275 млн руб. штрафа.

Галина Сбоева в своем выступлении подчеркнула, что доказательств передачи взяток экс-главе Удмуртии в деле нет. Деньги якобы для него представители концессионера передавали через его тезку, бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Соловьева. При вынесении приговора суд, по словам адвоката, не принял во внимание, что у экс-замминистра был многомиллионный долг, и по исполнительному листу у него удерживалась часть зарплаты, однако в какой-то момент он смог сразу покрыть долг. Таким образом, сторона защиты продолжила линию, начатую в суде первой инстанции, с акцентом на заинтересованность бывшего замминистра транспорта в финансах.

По мнению госпожи Сбоевой, в ходе рассмотрения в суде «позиция обвинения не подтвердилась». Решение суда она считает незаконным и ошибочным и требует отменить.

Александр Соловьев подробно рассказал схему финансирования строительства мостовых переходов. По его словам, все решения принимались коллегиально правительством республики. Федеральное финансирование производилось в полном объеме после каждого этапа выполнения работ, контроль осуществляло федеральное казначейство. При этом непосредственно от главы региона процесс выплат не зависел, пояснил он. Он указал на разночтения в показаниях представителей концессионера и замминистра транспорта на предварительном следствии и в суде, по его словам, они в определенной степени были противоречивы. Сам он себя оговорил, признав вину, во время следствия, он объяснил это давлением, желанием улучшить свою участь в СИЗО и некорректными советами от первоначально предоставленных адвокатов. «Изначально все показания свидетелей подтверждали мою невиновность, но со временем эти показания изменили под воздействием органов предварительного следствия»,— сказал осужденный.

Он отметил, что нельзя считать свидетельством получения им взятки то, что доля в ООО «Удмуртстальмост», стоимостью 2,7 млн руб. была передана дочери бывшего замминистра Соловьева. По его словам, она никогда не была его доверенным лицом, и соответствующий вывод суда является голословным. Он отметил, что все процессы по выделению земельного участка для строительства предприятия «Удмуртстальмост», учредителем которого были владельцы концессионера по строительству мостов у Камбарки ООО РИК, проходили открыто и на законных основаниях.

Также он отверг эпизод, по которому взяткодателем выступал предприниматель Руслан Валеев. По версии следствия Валеев помог с оформлением и продажей дома супруги Александра Соловьева, при этом дом продали по завышенной цене, часть которой оплатил предприниматель. Он в свою очередь получил покровительство при получении земельных участков для добычи песка, который шел на строительство мостов у Камбарки. Осужденный пояснил, что сделка по продаже дома полностью законна и никаких вопросов у покупателя не вызывала. В работе компаний Руслана Валеева, по его словам, был заинтересован замминистра Соловьев, который курировал строительство мостов. Он же, по мнению осужденного, получал взятку от концессионера.

В судебном заседании также принял участие адвокат родственников Александра Соловьева — супруги, дочери и зятя. В ноябре Генпрокуратура России направила иск в суд с требованием обратить в доход государства имущество осужденного, членов его семьи и подконтрольных им фирм. Его оценили более чем в 200 млн руб. По словам представителя родственников бывшего главы Удмуртии, имущество приобреталось ими до 2014 года, в частности, дом в Испании дочь Александра Соловьева Евгения Сирик приобрела в ипотеку в 2008 году и полностью выплатила ее до апреля 2014 года. Соответственно, они считают, что это имущество не может быть конфисковано по данному делу и требуют снять с него арест. Аналогичное требование было и у адвоката, представлявшего интересы ООО АБЗ «Пойма». По данным Генпрокуратуры, Александр Соловьев участвовал в деятельности ООО «АБЗ Пойма» и профинансировал это предприятие на 39,5 млн руб.

Представитель предприятия заявил, что в приговоре Александру Соловьеву не приведены достаточные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что деньги на приобретение имущества у ДРЭУ давал осужденный. Он представил документы о получении займов, на которые оно было куплено.

Обвинение не согласилось с доводами стороны защиты и заинтересованных лиц. «Мы считаем, что приговор является законным и обоснованным, поводов для его отмены или изменений не имеется, назначенное наказание является справедливым и соответствует тяжести содеянного Соловьевым. Приговор суда не является противоречивым. Полагаем, что все доводы были оценены верно. Просим суд оставить приговор суда без изменений»,— заявил прокурор Денис Герасимов.

В судебном заседании был объявлен перерыв. Оно продолжится 3 февраля в 13:30.

Михаил Красильников