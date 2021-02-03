Полиция не допустила митинга у здания Мосгорсуда

По данным портала «ОВД-инфо» на вечер вторника, полиция Москвы задержала в окрестностях Мосгорсуда 370 человек, среди которых оказалось более десятка журналистов и несколько муниципальных депутатов. В ГУ МВД по Москве эти данные не комментировали. Судебное заседание по делу Алексея Навального было назначено на десять утра, задержания начались практически одновременно и проходили в основном у станции метро «Преображенская площадь». Полиция, ОМОН и Росгвардия за час до начала заседания оцепили территорию суда, ближайшие улицы, скверы и ограничили проход для СМИ, местных жителей и сторонников господина Навального. Таковых, впрочем, до здания Мосгорсуда дошло не более ста человек, многие из них поспешили уйти после начавшихся задержаний.

Штаб Алексея Навального накануне призвал всех желающих собираться у Мосгорсуда с десяти утра и требовать освобождения оппозиционера из-под стражи. Оцепление территорий вокруг метро «Преображенская площадь» создавало неудобства для транспорта, в том числе общественного — автобусам пришлось останавливаться на дублере Большой Черкизовской, пассажиры двигались к ним через ряды правоохранителей. У метро задерживали преимущественно молодых мужчин, их препровождали в автозаки без предварительной проверки документов. Задержания продолжались до 16 часов, но оцепление в районе суда сохранялось до позднего вечера. Примерно с 17 часов сотрудники МВД оцепили также территорию вокруг СИЗО «Матросская Тишина», где содержался Алексей Навальный, и ограничили проход по улице Стромынка. К 19 часам полиция закрыла вход на Красную площадь со стороны Охотного Ряда, а также со стороны Никольской. У Манежной площади, на Лубянке и Пушкинской площади выставили несколько автозаков и нарядов ОМОНа, вдоль Тверской улицы — оцепление. Штаб Навального объявил о сборе сторонников на Манежной площади, как только судья огласила решение. К девяти вечера площадь была малолюдна, на ней находились один автозак и полицейская машина с видеокамерами. Ближайшие к площади терминалы метро «Охотный Ряд» работали только на вход, желающие выйти были немногочисленны. Позже стало известно о полном закрытии станций «Площадь Революции» и «Охотный Ряд». Тем не менее к половине девятого вечера число сторонников Алексея Навального в районе дома 2 по Тверской выросло, стало слышно скандирование и полицейские предупреждения о незаконности мероприятия. Примерно в это же время на Манежной площади прошло первое задержание.

Напомним, 18 июля 2013 года и 30 декабря 2014 года на Манежной площади и прилегающей части Тверской прошли многотысячные стихийные акции в поддержку Алексея Навального в ходе судебных процессов по делам «Кировлеса» и «Ив Роше», которые в обоих случаях завершились разгоном и задержаниями, но, возможно, оказали влияние на приговоры: политик был приговорен к лишению свободы условно.

Мария Старикова