Акции GameStop и цены на серебро снижаются после вызванного флешмобом роста

Акции компаний GameStop и AMC Entertainment на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи упали в цене на 54% и 49% соответственно после кратковременного взлета, вызванного в конце прошлой недели флешмобом интернет-пользователей популярного ресурса Reddit. Также сегодня почти на 9% опустились котировки на серебро, на которое пользователи решили переключиться, окрыленные успехом с акциями GameStop.

Аналитики не исключают, что снижение котировок вызвано прекращением эффекта массовой скупки отдельных активов ограниченной группой розничных инвесторов — что в любом случае невозможно для длительного поддержания котировок того или иного актива, цены на которые устанавливаются более сложными и глубокими процессами на фондовом и сырьевом рынках. «Похоже, что попытка выдавливания инвесторов с короткими позициями на рынке серебра провалилась, по крайней мере на данный момент»,— цитирует MarketWatch старшего аналитика инвесткомпании Kitco.com Джима Викоффа.

Вчера американские регуляторы заявили, что изучат ситуацию на рынке серебра на предмет возможных манипуляций. В свою очередь, комитет по рынкам финансовых услуг Конгресса США сообщил, что 18 февраля он проведет слушание в удаленном формате, посвященное резким колебаниям цен на акции GameStop и других компаний.

Подробнее о том, как флешмоб поднял котировки серебра,— в публикации “Ъ” «Блеск серебра завел "быков"».

Евгений Хвостик