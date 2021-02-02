Генпрокуратура России поручила дополнительно проверить тарифы ЖКХ в регионах

Генпрокуратура России поручила дополнительно проверить соответствие законодательству тарифов ЖКХ в регионах. Вмешательство прокуроров из-за завышенных тарифов потребовалось в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях, в Новосибирской области были исключены экономически не обоснованные расходы, а в Томской области — неправомерные затраты и фактически непонесенные расходы на выплату премий производственному персоналу.

Кроме того, в Республике Мордовия, Курганской области и других регионах были выявлены и пресечены факты установления тарифов без согласования с антимонопольным органом. В Удмуртской Республике прокуроры отреагировали на несоблюдение процедуры принятия тарифных решений профильным региональным министерством.

«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова принимаются меры по приведению тарифов на ЖКХ в соответствие с законодательством… С учетом складывающейся обстановки Генеральная прокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении. Ситуация в указанной сфере находится на постоянном контроле органов прокуратуры»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в России тарифы ЖКХ были проиндексированы 1 июля 2020 года. В конце прошлого года стало известно о решении московских властей в 2021 году удержать рост цен на услуги ЖКХ на уровне ниже инфляции. Вместе с тем, в стране набирают популярность «умные» счетчики.

О нововведениях в сфере их применения — в материале “Ъ” «Счетчики подкручивают под новый протокол».