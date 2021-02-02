Главный терапевт Минздрава перечислила побочные эффекты вакцины от коронавируса

Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала об основных побочных эффектах после вакцинации от коронавируса. Она призвала в первые дни обращать внимание на гриппоподобные симптомы.

«Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом»,— сказала господа Драпкина «Первому каналу» (цитата по «РИА Новости»).

По словам главного внештатного терапевта Минздрава, редко температура поднимается выше 39°C. Она рекомендовала принимать парацетамол, если температура превысила 38°C или если она ниже 38°C, но «плохо переносится». Она сказала, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.

2 февраля число вакцинированных в мире превысило 100 млн, следует из данных Bloomberg. По данным на 5 января, в России от коронавируса вакциной «Спутник V» привились около 1 млн человек.

О желании россиян сделать прививку — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».