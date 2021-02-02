В Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на полицейских на Сенной площади

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о задержании второго уроженца Архангельской области по делу о нападении на сотрудников правоохранительных органов на Сенной площади в ходе несогласованной акции 31 января. Первый подозреваемый по делу уже находится в СИЗО.

«31 января 2021 года на Сенной площади подозреваемые, действуя совместно с неизвестными лицами применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга»,— говорится в сообщении СКР. Оба подозреваемых — уроженцы Архангельской области. Следователи ищут других причастных к нападению.

По сообщениям очевидцев, на Сенной площади во время протестов применяли слезоточивый газ, хотя представители правоохранительных органов это отрицают. Некоторые граждане жаловались на оглушение, многие задержанные доставлялись в автозаки в крови. Во время акции сотрудник полиции достал табельный пистолет и начал отводить затвор для перевода в боевое положение. Однако он не стал применять оружие.

31 января акции в поддержку Алексея Навального прошли по всей России. По информации «ОВД-Инфо», были задержаны 5,6 тыс. человек, 1,3 тыс. — в Санкт-Петербурге.

Подробнее об акциях — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».