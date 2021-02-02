Заочно арестованная экс-глава омского минздрава общается со следствием из-за рубежа

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова общается со следователями по телефону из-за границы, сообщила «РИА Новости» старший помощник руководителя СУ СК по региону Лариса Болдинова. Госпожа Солдатова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Источник агентств сообщил, что у экс-министра в собственности квартира площадью 160 кв. м в Дубае. По его данным, госпожа Солдатова улетела туда, узнав, что она стала фигуранткой дела.

«Сейчас она находится за пределами РФ, своего местонахождения не скрывает, общение со следствием не прерывала. Неоднократно обещала прилететь с места отдыха, даже называла даты, но каждый раз обманывала»,— сказала госпожа Болдинова.

В конце января следственные органы в Омской области возбудили уголовное дело в отношении госпожи Солдатовой и директора казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктора Бабикова. Их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствие считает, что Ирина Солдатова и Виктор Бабиков, «явно превышая свои должностные полномочия», организовали заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями. Контракты предполагали поставку медоборудования «по явно завышенной стоимости», говорится в сообщении управления. Речь идет в том числе о средствах, выделенных на борьбу с распространением коронавируса. Следствие оценивает ущерб в 105 млн руб.

Как главу омского минздрава уволили из-за скандала, читайте в публикации “Ъ” «Министра смыло второй волной».