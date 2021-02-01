Минэкономики связало динамику ВВП в 2021 году со скоростью вакцинации

Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2021 году будет зависеть от выполнения плана восстановления экономики и скорости вакцинации, сообщила замминистра экономического развития Полина Крючкова. Первая оценка ВВП за 2020 год оказалась существенно лучше прогнозов Минэкономики, прокомментировала она данные Росстата.

«Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации»,— приводит пресс-служба министерства слова госпожи Крючковой. «Несмотря на то что цифра 3,1% еще может корректироваться как вверх, так и вниз после анализа поступающих данных, уже очевидно, что Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик»,— оценила она первые данные Росстата (цитата по ТАСС).

Согласно первой оценке Росстата, снижение ВВП в 2020 году составило 3,1%. Ведомство связало это с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с пандемией коронавируса, и падением мирового спроса на энергоресурсы.

В Банке России прогнозировали, что сокращение ВВП по итогам 2020 года будет ближе к 4% с учетом данных за третий квартал и октябрь. Минэкономики ожидало падение ВВП России в 2020 году до 3,9%. В Международном валютном фонде сочли, что в 2021 году рост российской экономики составит 3%, в 2022 году — 3,9%.

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