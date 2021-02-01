Распределение лучших

Единая лига ВТБ назвала имена двух десятков баскетболистов, которые примут участие в «Матче всех звезд». Шоу состоится 14 февраля на «ВТБ Арене» и снова пройдет в формате «Звезды России» против «Звезд мира». Отметим, что в распоряжении Единой лиги ВТБ остаются еще по две wild-card на каждую команду. Их обладатели будут названы в ближайшее время.

Единая лига ВТБ подвела итоги голосования представителей СМИ, выбиравших участников «Матча всех звезд» 2021 года. Это будет уже пятое шоу, проводимое лигой. Впервые оно было организовано в 2017 году в Сочи. В 2018-м матч принял Санкт-Петербург. В дальнейшем оно неизменно проводилось на «ВТБ Арене» в Москве. Не станет исключением и 2021 год: шоу состоится 14 февраля.

В общей сложности в голосовании приняли участие представители 23 СМИ. Как российских, так и зарубежных. По условиям отбора они должны были назвать по пять защитников и игроков передней линии для каждой из команд.

При этом запрещалось включать в каждую «сборную» больше двух представителей одного клуба.

В итоге в состав «Звезд России» вошли следующие баскетболисты: Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»).

За «Звезд мира» сыграют: Майк Джеймс (ЦСКА, США), Айзея Кэнэн (УНИКС, США), Адас Юшкявичюс («Парма», Литва), Кевин Пангос («Зенит», Канада), Мантас Калниетис («Локомотив-Кубань», Литва), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань», Литва), Джордан Мики («Химки», США), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань», США), Матеуш Понитка («Зенит», Польша), Торнике Шенгелия (ЦСКА, Грузия).

Как видно, наибольшее представительство получил «Локомотив-Кубань».

В шоу выступят четыре баскетболиста краснодарцев. У ЦСКА, «Химок» и «Зенита» по три представителя. У еще одной команды, входящей в «большую пятерку» лиги,— УНИКСа — только один. Впрочем, эти данные еще могут измениться. Ведь в распоряжении лиги остаются четыре wild-card. Ее руководство может добавить по два баскетболиста в каждую из команд. Сделано это будет в ближайшее время.

Арнольд Кабанов